Eine Frau verliert ihren Geruchssinn. Als weitere Symptome dazukommen, verschärft sich die Lage. Im Interview gibt Dr. Anika Geisler, Gastgeberin des Podcasts "Die Diagnose", Einblicke in die Krankheitsfälle der neuen Staffel.

Jetzt startet eine weitere Staffel des stern-Podcasts "Die Diagnose" mit neuen rätselhaften Krankheitsfällen. Welches Rätsel ist in dieser Staffel besonders spannend?

Gleich in der ersten Folge geht es um eine junge Frau, die seit längerer Zeit nichts mehr riechen kann. Anfangs schob man das noch auf ihre Schwangerschaft. Da können durchaus mal die Nasenschleimhäute anschwellen, sodass werdende Mütter häufiger schlechter riechen. Aber nach der Geburt des Kindes änderte sich bei der Patientin nichts an dem Zustand. Es kamen sogar neue Beschwerden dazu: zuerst Kopfschmerzen und etwas später ein Symptom, das bei den Ärztinnen und Ärzten die Alarmglocken läuten ließ.

Dr. Anika Geisler bei der Aufnahme der "Diagnose" im Podcast-Studio © stern

Geruchsverlust – das verbindet inzwischen sogar der medizinische Laie mit Corona.

Ja, aber das Virus hatte mit diesem besonderen Fall ausnahmsweise mal nichts zu tun. Dennoch lernen wir in der ersten Folge auch etwas über die Zusammenhänge einer Corona-Infektion mit dem Verlust des Geruchssinns. Der Riechexperte der Uniklinik Wien, mit dem ich über den Fall spreche, erklärt genau, was bei einer Corona-Infektion in der Nase passiert.

Was kann man aus diesem Fall vielleicht lernen?

Wir sprechen auch darüber, was Menschen tun können, die ihren Geruchssinn verloren haben. Es gibt da zum Beispiel bestimmte Trainingsmethoden mit Riechölen, die Menschen selbstständig zu Hause anwenden können. Das kann die Genesung durchaus unterstützen. Und es geht darum, wie lange es dauern kann, bis der Geruchssinn zurückkommt. Das kann Wochen und Monate dauern – die Betroffenen sollen geduldig sein und die Hoffnung nicht aufgeben, rät der Spezialist.

Auch interessant finde ich: Was wir gerne riechen und was nicht, ist auch kulturell bedingt bzw. erlernt. Nicht jeder empfindet beispielsweise Rosenduft als angenehm – es gibt auch Menschen, die den gar nicht mögen. Und die dafür bei Fisch sagen: Hm, lecker.

Welche rätselhaften Fälle gibt es sonst noch zu hören?

Einmal geht es um einen Mann mittleren Alters, der zu Fuß und relativ gesund wegen eines geplanten Eingriffs in die Klinik kam und sich innerhalb weniger Tage zu einem Schwerkranken entwickelt. Er muss auf die Intensivstation und schwebt in Lebensgefahr. Die Herzspezialisten haben einen bestimmten Verdacht, was die Ursache sein könnte, die Nierenexperten haben einen anderen Verdacht. Je nachdem, welche Diagnose die richtige ist und für welches Medikament sich die Ärztinnen und Ärzte entscheiden, könnte der Patient gerettet werden oder aber schlimmstenfalls versterben.

In einem anderen Fall geht es um ein Baby mit lauter blauen Flecken am Körper. Die Medizinerinnen und Mediziner müssen klären: Ist es ein Fall von Kindesmisshandlung? Oder steckt eine bösartige Erkrankung dahinter?

Und wir beleuchten den Fall eines jungen Kletterers, dessen Finger eigentümlich absteht – schuld ist letztlich eine Erkrankung, an der meist ältere Menschen leiden.

Oder den Fall eines Mannes mit rätselhaften Zahnschmerzen. Er soll die Zähne schon gezogen bekommen und Inlays erhalten. Als schließlich die Ursache der Schmerzen klar ist, nimmt die Geschichte ein ganz anderes Ende.

