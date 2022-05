Eine Frau plagen hartnäckige Beschwerden in Rücken und Bein. Letztere kämen auch vom Kreuz, heißt es – zu Unrecht, wie sich zeigt

Eine Mitte-70-Jährige plagten seit vielen Jahren Rücken- und Beinschmerzen. Sie ging über in der Zeit mehrfach zum Orthopäden, der sie ab und an einrenkte und das Problem übergangsweise behob. Der Orthopäde ging davon aus, dass die Rückenschmerzen in die Beine ausstrahlten, und verschrieb ihr mehrmals Physiotherapie zum Muskelaufbau im Oberkörper.

Über die Jahre wurde der Schmerz vor allem in einem Bein schlimmer. Die Patientin ging erneut zum Arzt und wurde zur Kernspintomografie überwiesen, bei dem sich ein alter Bandscheibenvorfall sowie eine Zyste zwischen zwei Lendenwirbeln zeigte. Als Therapie wurden Cortison-Spritzen unter Ultraschallkontrolle verschrieben, die dafür sorgten, dass sich die Rückenschmerzen besserten – aber die Beinschmerzen blieben unverändert. Die Beschwerden verstärkten sich so sehr, sodass die Patientin bei Spaziergängen schließlich nur noch 20 Meter weit am Stück laufen konnte. Für die Frau war dies eine besonders starke Einschränkung, da sie sich in ihrem Leben eigentlich immer gerne sehr aktiv bewegt hatte: Kraftsport, Skilanglauf und Laufen. Sie war verzweifelt.

Erst der Besuch bei einer routinemäßigen Check-up-Untersuchung bei ihrem Hausarzt brachte neue, wegweisende Erkenntnisse mit sich. Und eine Spezialistin löste schließlich das medizinische Rätsel und konnte der Patientin helfen.

