Wie kommt es, dass eine Rotlichtlampe bei Erkältung zB so gut hilft? Was wirkt da worauf heilen ein?

Ich habe bei Erkältung und sogar bei Ohrenentzündung neuerdings mit Rotlicht behandelt und festgestellt, dass mir so eine Behandlung dreimal am Tag je 15 Minuten wirklich viel "Elend" erspart. Wie kommt das eigentlich, dass eine Wärmelampe so gut bei Entzündungen hilft? Inwiefern kann Infrarotlicht helfen? Ich meine, WAS genau macht das Licht von Rotlichtlampen, dass sogar Ohrenschmerzen aufhören? Ich fühle mich nach so einer Bestrahlung immer total wohl und auch weniger von Beschwerden geplagt.