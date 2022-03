Gebackener Räuchertofu mit Wildkräutern und Dill-Senf-Dip (für 2)

Zutaten:

400 g geräucherter Rofu

50 g Speisestärke

3 EL Rapsöl

100 g Wildkräutersalat

3 EL Olivenöl

50 g pflanzliche Crème-fraîche-Alternative auf Sojabasis

1 TL grober Bauernsenf

abgeriebene Schale und Saft von 1/2 Bio-Limette

2 EL gehackter Dill

1/4 TL Agavendicksaft

1/4 TL Salz

Pfeffer aus der Mühle

Saft 1/2 Bio-Zitrone

Zubereitung:

Den Tofu in grobe Würfel schneiden, trocken tupfen und rundum in der Stärke wälzen. Das Rapsöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und den Tofu darin bei mittlerer Hitze knusprig braten. Herausnehmen und beiseitestellen.

Die Wildkräuter verlesen, waschen und trocken schleudern. Für den Dip 2 EL Olivenöl, Crème-fraîche, Senf, Limettenschale und -saft, Dill, Agavendicksaft, Salz und 1 Prise Pfeffer mischen. In eine kleine Schüssel füllen.

Zum Servieren die Wildkräuter in tiefen Tellern anrichten und mit dem übrigen Olivenöl und dem Zitronensaft beträufeln. Den krossen Tofu daraufsetzen, den Dill-Senf-Dip dazu reichen.

Einfach gesund essen:

Wildkräuter sind unserem Kulturgemüse in Sachen wertvoller Inhaltsstoffe ganz klar überlegen. Das darin enthaltene Chlorophyll ist eines der besten Mittel zu Blutbildung und zur Stärkung des Immunsystems. Aber auch solo punkten die "Unkräuter": Brennnesseln beispielsweise liefern doppelt so viel Kalzium wie das Superfood Grünkohl und die kleine Vogelmiere doppelt so viel Eisen wie Spinat.

