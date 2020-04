Es sind Aufnahmen, die zutiefst berühren, weil sie unmittelbar vor Augen führen, wie sehr sich die Welt seit dem Ausbruch des Coronavirus verändert hat. Der stern hat in einem Sonderheft 60 überwiegend doppelseitige Fotos zur Coronavirus-Pandemie veröffentlicht. Das Sonderheft "Corona – die Bilder der Krise" ist ab sofort am Kiosk sowie im Online-Shop des stern erhältlich.

Die Bilder erzählen, wie sich das Virus rund um den Erdball in den vergangenen Wochen und Monaten ausgebreitet und welche Folgen es mit sich brachte. Sie zeigen die Realität in China, den USA oder Europa, die wir bislang nicht für möglich gehalten hätten. Massengräber in Brasilien, erschöpfte Pflegekräfte in Italien, Hunger in New York. Aber auch: Fensterkonzerte für alle, die zu Hause bleiben, Gabenzäune für Hilfsbedürftige und die Verbesserung der Luftqualität in China.

Entstanden ist ein Heft zum Anschauen, Staunen und Aufbewahren, insbesondere für die Zeit, wenn die Krise überstanden ist, und man sich an diese Phase zurückerinnern möchte. Denn wir leben heute in historischen Zeiten – und stecken aktuell mittendrin. Wir werden noch lange brauchen, um Corona und die Folgen wirklich verarbeiten zu können. Noch sind wir damit beschäftigt, ein Leben mit dem Virus zu organisieren und die allmähliche Rückkehr in einen neuen Alltag zu finden. Die gesamte Bandbreite an Emotionen, die uns alle in diesem Prozess bewegen, ist Teil dieses Heftes.

stern-Sonderheft: Coronavirus – die Bilder der Krise

Das Sonderheft ist ab sofort am Kiosk erhältlich. Sie können es aber auch online bestellen: entweder als gedrucktes Magazin, das zu Ihnen nach Hause geliefert wird (5,90 Euro), oder als digitales ePaper(4,49 Euro).