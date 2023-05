© Katrin Funcke c/o Bürro

Schwarzblaue Gefahr: Hautveränderungen – auch an den Nägeln – sollten stets medizinisch abgeklärt werden

Eine Ärztin entdeckt bei einer Patientin eine Verfärbung am kleinen Zeh. Total harmlos, oder? Leider überhaupt nicht, wie die spätere Diagnose zeigt. Aufgezeichnet von Constanze Löffler

Die Mittfünfzigerin kam zum ersten Mal zu mir in die Ambulanz. Seit 20 Jahren litt sie unter Schuppenflechte. Typisch für die Krankheit sind scharf begrenzte, erhabene Hautrötungen mit Schuppen. Sie können am ganzen Körper auftreten. Die Schuppenflechte ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, bei der das Immunsystem überaktiv ist und vermehrt bestimmte Botenstoffe freisetzt, die die entzündlichen Reaktionen auslösen. Meine Patientin hatte die Schuppenflechte vor allem an Rücken, Ellenbogen und Knien. Sie war zuvor wiederholt mit Kortisontabletten und -cremes behandelt worden. Darunter hatten sich die Beschwerden zwar gebessert, waren aber nie ganz weggegangen.