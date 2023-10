von Nicole Simon Ein Mann leidet innerhalb weniger Wochen zweimal an Wahnvorstellungen. Ein Psychiater findet die Ursache: eine Engstelle.

Der Mann, der vor einiger Zeit in unsere Klinik eingeliefert wurde, war fest davon überzeugt, dass seine eigentlich gesunde Ehefrau an Multipler Sklerose erkrankt sei. Außerdem befürchtete der 70-Jährige, dass er irgendwie in den Ukrainekrieg hineingezogen werde. Er fühlte sich verfolgt und war sicher, dass unbekannte russische Männer in seine Wohnung eingebrochen wären.