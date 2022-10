Jahrelang plagen sie Bauchschmerzen, die bei der Menstruation schlimmer werden. Die Schmerzen sind so unerträglich, dass die Frau arbeitsunfähig wird – bis ein Arzt das Problem auf einer zwei Jahre alten MRT-Aufnahme erkennt. Aufgezeichnet von Nicole Simon

Das hier ist meine letzte Hoffnung, ich kann nicht mehr – so begann die E-Mail einer jungen Frau an uns. Als sie wenige Tage später in die Klinik kam, erzählte sie ihre Geschichte: Seit der Jugend litt sie unter Schmerzen im Unterbauch. Meist waren sie dumpf, manchmal pochend oder stechend. Immer mehr links als rechts. Mit der Zeit wurden sie stärker. Während ihrer Menstruation war die Frau regelmäßig drei bis vier Tage krankgeschrieben.

Diese Woche: Dr. Michael Lichtenberg, Chefarzt der Angiologie am Klinikum Hochsauerland in Arnsberg

32851650, hatte keinen Partner, da sie auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hatte. Im Stehen und Sitzen waren sie besonders schlimm. Bei der Arbeit musste sie aber sitzen, und so konnte sie auch das irgendwann nicht mehr leisten. Sie wurde arbeitsunfähig.