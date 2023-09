Monatelang wird eine Frau von lauten Liedern aus dem Schlaf gerissen. Andere hören aber nichts Besonderes. Wird sie verrückt? Aufgezeichnet von Nicole Simon

Es kommt regelmäßig vor, dass Patientinnen und Patienten, die in der Psychiatrie sind, Stimmen hören. In diesem Fall ging es aber um Musik. Seit fünf Monaten schon hörte die hochbetagte Frau Gesänge: Manchmal ertönte Weihnachtsmusik, manchmal Volkslieder oder nationalsozialistische Lieder, die sie aus ihrer Jugend kannte. Abends und nachts war die Musik besonders laut. Zweimal schon hatte sie die Polizei gerufen, weil sie "unverschämte" Nachbarn hinter dem Krach vermutete. Eines Tages, als die Musik erneut begann, war ihr Enkel zu Besuch. Nur hörte er nicht, was sie hörte, und machte sich Sorgen. Er brachte seine Oma zu uns.