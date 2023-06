Eine schwangere Patientien verliert stark an Gewicht. Was steckt dahinter?

Einer Frau ist übel. Sie ist durstig und gereizt, verliert Gewicht und fällt in Ohnmacht. Alles wegen ihrer Schwangerschaft? Von wegen! Aufgezeichnet von Constanze Löffler

Als ich noch Stationsärztin auf einer Schwangerenstation war, berichtete mir meine Kollegin einmal von einer Patientin, Mitte 30, die in der 18. Woche schwanger war. Sie litt an Übelkeit und Erbrechen, hatte hin und wieder Bauchschmerzen und fühlte sich sehr erschöpft. Ein klarer Fall von Schwangerschaftsübelkeit, dachten wir. Ich ging in ihr Zimmer, um sie genauer anzuschauen. Die Frau war gerade von einer mehrwöchigen Fernreise zurückgekehrt und sah – entgegen ihrer Beschreibung, wie es ihr ging – mit ihrem gebräunten Teint recht frisch und erholt aus. Ungewöhnlich war, dass sie in der Schwangerschaft fünf Kilo abgenommen hatte. Aber bei starker Übelkeit und reichlich Stress kann das vorkommen.