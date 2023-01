Ein Mann hat plötzlich heftigste Nackenschmerzen. Bald kann er die Arme nicht mehr richtig bewegen. Ein Spezialist entdeckt die seltene Ursache. Aufgezeichnet von Diana Helfrich

Vor einiger Zeit kam ein Mann zu uns, mit Schmerzen und Lähmungen in Schultern und Armen. Der Mittdreißiger erzählte seine Geschichte: Er war wenige Wochen zuvor mit Freunden zum Feiern verreist gewesen. In der Nacht nach seiner Rückkehr wachte er mit extremen Nackenschmerzen auf, die in die Schulter ausstrahlten. Der linke Arm war gegen Morgen zudem etwas taub, was ihm große Angst machte. Vorerkrankungen hatte er nicht. Der ärztliche Bereitschaftsdienst konnte ein Durchblutungsproblem ausschließen, ein befreundeter Heilpraktiker renkte einige Wirbel ein.