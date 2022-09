Eine Frau leidet jahrelang an unreiner Haut, schmerzenden Gelenken, geschwollenen Händen und Füßen. Erst als sie ihre Schwester verabschiedet, fällt bei ihrem Vater, Dr. Hans-Joachim Winter, der Groschen. Aufgezeichnet von Anika Geisler

Seit mehr als 35 Jahren arbeite ich als Hausarzt, drei solcher Fälle hatte ich in meiner Praxis; alle Betroffenen waren älter. In diesem Fall hat es lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin, was die Ursache für die rätselhaften Beschwerden der jungen Frau war. Die Frau kenne ich gut: Sie ist meine Tochter. Im Nachhinein passen alle Mosaiksteine zusammen.