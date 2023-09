von Nicole Simon Seit einem traumatischen Ereignis in der Kindheit hat eine Frau Angst um ihre Gesundheit. Dann wird endlich etwas Wichtiges entdeckt. Aufgezeichnet von Nicole Simon

Vor einiger Zeit bekam ich einen Brief von einer Kollegin. Sie bat mich, ihre Patientin am Herzen zu operieren. Normalerweise geht es in den Nachrichten überweisender Ärztinnen und Ärzte um medizinische Details, Ergebnisse von Voruntersuchungen, Blutwerte, solche Dinge. Dieser Brief aber berichtete von der schwierigen Lebenssituation der Patientin. Die Ärztin bat mich, äußerst vorsichtig mit der jungen Frau umzugehen, da sie sehr ängstlich sei und noch davon überzeugt werden müsse, sich operieren zu lassen.