Ein Mann ringt nach Luft, sein Herz hat eine auffällige Form angenommen: Die Infektion, die ihn in Lebensgefahr bringt, halten viele für harmlos. Aufgezeichnet von Astrid Viciano

Als ich den Patienten zum ersten Mal sah, brachte er nur Satzfetzen heraus und rang nach Luft. Die Begegnung liegt einige Jahre zurück, er kam mit seiner Frau in die Notaufnahme der Klinik, in der ich damals arbeitete. Der Mann war Anfang 50 und fühlte sich seit ein paar Tagen abgeschlagen. An Kopfschmerzen habe er gelitten, sagte seine Frau, an Heiserkeit und Reizhusten. Das Ehepaar hatte einen grippalen Infekt vermutet. Bis sich der Zustand des Mannes innerhalb weniger Tage dramatisch veränderte.