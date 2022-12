© Katrin Funcke c/o Bürro

Der Mann war fit. Aber nach einem Sturz fühlte er sich plötzlich müde. Und da war etwas Großes in seinem Bauch

Ein Mann fühlt sich erschöpft. In seinem Bauch wird etwas Seltsames entdeckt. Ein Arzt findet heraus, was es ist und wie alles begann. Dr. Simon Classen

Der Patient war Anfang 50 und schlank. Er lebte gesund, joggte häufig und ging regelmäßig zur Vorsorge. Ich erfuhr seine Geschichte: Knapp zwei Jahre zuvor war er zu einem Termin beim Urologen gegangen. Als der ihn fragte, wie es ihm gehe, antwortete der Mann, dass alles okay sei – aber so richtig gut fühle er sich nicht. Er sei müde, schlapp und wenig leistungsfähig. Da das aber nur so ein Gefühl sei, sagte er, gehe er nicht zum Hausarzt.