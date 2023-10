Eine Frau hat ständigen Ohrendruck – was hat ihr Gehirn damit zu tun?

Eine Frau klagt über Ohrendruck, ein Nasenspray gegen Erkältung hilft nicht. Das Problem kommt aus einer ganz anderen Ecke. Aufgezeichnet von Astrid Viciano

Zunächst war nichts an der Patientin ungewöhnlich. Sie kam in unsere HNO-Praxis, weil sie seit ein paar Monaten einen Druck im rechten Ohr spürte. Außerdem war das Ohr "zugefallen" – man kennt das Gefühl von Reisen im Flugzeug oder von Bergwanderungen in großer Höhe. Es kann auch dazu kommen, wenn sich infolge einer Erkältung ein Erguss im Mittelohr gebildet hat.