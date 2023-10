Verfärbte Hände und taube Beine – eine Frau schwebt in Lebensgefahr. Doch was hat sie?

Eine Frau verliert Gewicht, spürt ihre Beine nicht mehr und hat verfärbte Hände. Eine Ärztin findet die Ursache des Leidens. Aufgezeichnet von Constanze Löffler

Als ich die Patientin das erste Mal in der Notaufnahme der Klinik traf, an der ich damals arbeitete, fielen mir ihre bläulich-weißen Hände ins Auge. Einige Fingerspitzen waren bereits schwarz verfärbt – offensichtlich wurden die Hände nicht mehr richtig durchblutet. Die Endfünfzigerin machte einen sehr kranken Eindruck. Sie könne nicht gehen, sagte sie, weil sie ihre Beine nicht mehr spüre. Zudem habe sie im letzten halben Jahr fünf Kilo abgenommen. In einer anderen Klinik hatte man nicht herausfinden können, was mit ihr los war.