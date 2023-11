Es begann mit Schmerzen beim Schlucken, dann kamen Ohrgeräusche und Schwindel dazu – sieben Fachärzte und acht Jahre vergingen. Die Frau gab nicht auf – Am Ende stand eine Operation, die Heilung verschaffte. Aufgezeichnet von Astrid Viciano

Kurz angebunden war die Patientin zunächst, als sie in meine Sprechstunde kam. Seit inzwischen acht Jahren versuchte sie herauszufinden, an welcher Erkrankung sie litt. Sieben verschiedene Fachärzte hatte sie schon aufgesucht, doch niemand hatte ihr helfen können. In unserem Gespräch merkte die Mittfünfzigerin, dass ich sie ernst nahm, und erzählte mir ihre ganze Geschichte: Alles begann mit Schmerzen beim Schlucken. Zunächst ging der Hausarzt von einem gewöhnlichen Halsinfekt aus. Als sich die Beschwerden nicht legten, ging die Frau zum Zahnarzt, um prüfen zu lassen, ob die Schmerzen vielleicht vom Gebiss in den Hals ausstrahlten. Doch die Zähne waren völlig gesund.