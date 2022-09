Ein junger Mann ist unruhig, klagt über einen seltsamen inneren Druck. Ist alles psychisch? Ein Arzt entdeckt, welche Gefahr im Körper des Patienten lauert. Aufgezeichnet von Beate Wagner

Der große, schlanke Mann kam über die Klinik für Psychiatrie zu uns in die Kardiologie. Der Anfang 30-Jährige wirkte angespannt und nachdenklich. Er erzählte, dass er sich seit Wochen schlecht fühle, nicht schlafe, unruhig sei und dass sich sein Bauch "irgendwie zu" anfühle. In der Psychiatrie war er, weil er seit Wochen immer wieder Panikattacken mit Luftnot hatte. Zudem klagte er über Atemnot und täglich mehrfaches Herzrasen, das ihm Angst machte. Einige Jahre zuvor hatte er schon einmal so eine Episode erlebt. Nun waren die Panikattacken und das Herzrasen häufiger. Er hatte sonst keine Vorerkrankungen.