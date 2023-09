von Nicole Simon Christiane Falk weiß alles über Keime, die uns krank machen. Hier verrät sie, was im Herbst auf uns zukommt – und wie sie sich selbst schützt.

Man hört vermehrt Niesen und Husten: Die Erkältungszeit kommt, die erste seit Langem ohne verordnete Schutzmaßnahmen. Was erwarten Sie?

Es spricht alles dafür, dass wir am Beginn einer typischen Saison stehen, wie wir sie von vor der Pandemie kennen. Die altbekannten Erkältungserreger, die Kälte mögen, fliegen über Nase und Rachen in den Körper hinein. Mit Sars-CoV-2 ist allerdings ein weiteres Virus hinzugekommen, das einigen Risikogruppen nach wie vor gefährlich werden kann. Wie schwer diese Erkältungssaison verläuft, wird auch davon abhängen, wie gut die Menschen verstanden haben, dass sie sich, wenn sie keine Lust auf eine Infektion haben, selber schützen können.