Sehen Sie im Video: Diese fünf Lebensmittel bergen ein hohes Risiko für eine Lebensmittelvergiftung.













Welche Lebensmittel bergen eigentlich das höchste Risiko für eine Lebensmittelvergiftung?

Ein britischer Wissenschaftler nennt auf TikTok die 5 gefährlichsten Lebensmittel, auf die er lieber verzichtet – einige davon dürften für viele eine Überraschung sein.

Wer glaubt Meeresfrüchte wie Austern, Muscheln und Co. würden die größte Gefahr darstellen, der irrt.

Die landen lediglich auf Platz 5:

Denn Austern nehmen Gifte, Schwermetalle und Plastik auf, daneben allerlei Bakterien.

Auf Rang 4: Rindfleisch-Burger (Rare gebraten)

Burgerpattys sollten immer mindestens "Medium" gebraten sein, da rares gebratenes Hackfleisch für die viert häufigste Vergiftungsart in den USA sorgt.

Auf dem Podium: zwei Tage altes Sushi

Häufig werde der Fisch, der für Sushi verwendet wird, eingefroren, um Parasiten und Bakterien abzutöten. Nach dem Auftauen verdirbt er allerdings sehr schnell.

Zweitplatziert: Sprossen

Die zweithäufigsten Lebensmittelvergiftungen sind auf rohe Sprossen zurückzuführen.

"Ich weiss, dass sie als Superfoods gelten, aber das Risiko ist meiner Meinung nach die Belohnung nicht wert", so der Wissenschaftler.

Auf dem Spitzenplatz: Verpackter Salat

Wer hätte das gedacht: 22 Prozent aller Ausbrüche von Lebensmittelvergiftungen in den USA würden mit abgepacktem Fertigsalat und Satatmischungen in Verbindung gebracht. "Auf Meeresfrüchte entfallen nur sechs Prozent aller Fälle", erklärt der Wissenschaftler, der unter dem Namen mrguthealth auf TikTok eine riesige Fangemeinde regelmäßig mit Tipps über Darmgesundheit unterhält. Abgepackter Salat ist laut dem Wissenschaftler das Lebensmittel Nummer eins, das man meiden sollte. Besser sei frische unverpackte Ware.

Mehr