Brokkoli-Linsen-Salat mit Quinoa, Rucola und aktivierten Mandeln

Zubereitungszeit 35 Minuten plus evtl. 12 Stunden Keimen bzw. Aktivieren

Für 2 Portionen

Zutaten

50 g Quinoa (ungekocht oder gekeimt)

Salz

1 Brokkoli (300 g Röschen)

40 g Rucola (geputzt 30 g)

1⁄2 Dose Linsen (125 g)

1⁄2 kleiner Granatapfel (60 g Fruchtkerne)

30 g ungeschälte Mandelkerne (nach Belieben aktiviert)

1 1⁄2 EL Apfel­Balsamico-­Essig (15 ml)

2 TL Dijonsenf (10 g)

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

3 EL natives Olivenöl extra (30 ml)

10 g Grünkohlsprossen (alternativ andere Microgreens bzw. Sprossen)

Zubereitung

Quinoa nach Packungsangaben in Salzwasser garen (etwa 15 Minuten köcheln und 10 Minuten ausquellen). Dann ausdampfen und abkühlen lassen. Alternativ am Vortag gekeimte Quinoa vorbereiten. • Inzwischen Brokkoli in gleich große Röschen teilen, waschen, in einen Dämpfkorb geben und über kochendem Salzwasser etwa 5 Minuten bissfest dämpfen. Eiskalt abschrecken und abtropfen lassen. • Rucola waschen und trocken schleu­dern. Linsen in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Die Fruchtkerne aus dem Granatapfel lösen. Mandeln grob hacken. • Essig mit Senf, etwas Salz und Pfeffer ver­rühren, dann das Öl kräftig einrühren. • Zwei Schalen mit Rucola auslegen, darauf Quinoa, Brokkoli und Linsen anrich­ten und mit dem Dressing beträufeln. Mit Granatapfelkernen und Mandeln bestreuen und mit Sprossen garnieren.

Doc Flecks Gesundheitstipp

Das Pseudogetreide Quinoa ist ein Lebensmittel der Superlative: Pro 100 g enthält es enorme 14 g Eiweiß und alle neun essenziellen Aminosäuren. Auch mit seinem Gehalt an Mineralien toppt es die üblichen Getreidesorten. Dazu ist es glutenfrei und kann bei Zöliakie und anderen Getreideunverträglichkeiten problemlos gegessen werden. Die in Quinoa enthaltenen Minera­lien Mangan und Kupfer bilden ein Enzym, das die Mitochondrien und die roten Blutkörperchen vor freien Radikalen schützt. Dazu ist Quinoa reich an Tryptophan, das im Gehirn zur Herstel­lung des Glückshormons Serotonin gebraucht wird.

