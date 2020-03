Das neuartige Coronavirus (auch COVID-19) hat das Leben von vielen Menschen schlagartig verändert. Auch in Deutschland sind die drastischen Auswirkungen, die durch die Virus-Verbreitung entstehen, deutlich zu spüren. Die Informationslage ist häufig undurchsichtig – viele Fake-News verbreiten sich im Netz. Höchste Zeit also, dass die stern-DISKUTHEK sich in einer Sondersendung den vielen Fragen der User stellt. Via Youtube, Instagram und Facebook haben wir vor und während der LIVE-Sendung viele User-Fragen gesammelt und sie anschließend beantwortet.

Die komplette DISKUTHEK-Folge zur Coronakrise sehen Sie hier:

Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut beantwortet im Gespräch mit DISKUTHEK-Moderatorin Melanie Stein viele Fragen und gibt fundierte Einschätzungen zum Verlauf der Coronakrise. Wann können wir wieder normal leben? Wie überträgt sich das Virus in Deutschland? Schmidt-Chanasit forscht seit Jahren an exotischen Viren und erklärt in der DISKUTHEK auch nochmal vor laufender Kamera, wie richtiges Hände-Waschen geht.

Hinweis: DISKUTHEK – das Debattenformat des stern gibt es schon bald auch als Podcast! Höre dir diese und zukünftige Folgen doch einfach auf iTunes, Spotify und Co. an.

DISKUTHEK-Spezial zur Coronakrise mit Virologe Schmidt-Chanasit

Unser DISKUTHEK-Gast: Jonas Schmidt-Chanasit ist Virologe, Leiter der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und Professor an der Universität Hamburg.

Die Leitfragen der DISKUTHEK-Sendung zur Coronakrise:

Wann können wir wieder normal leben?

Habe ich jetzt schon Corona?

Sind junge Menschen gefährlich für die Alten?





Moderation: Melanie Stein

Redaktion: Hendrik Holdmann, Karin Stawski, Melanie Stein

Redaktionelle Mitarbeit: Jennifer Frosch

Kamera: Edgars Noskovs

Live-Regie: Christoph von Gülich

Grafiken: Edgars Noskovs

Grafisches Konzept: Vladislav Estrin, Edgars Noskovs

Ressortleitung stern-Video: Hendrik Holdmann

Projektleitung: Katharina Grevenhorst

Produktionsleitung, Aufnahmeleitung: Christoph von Gülich

