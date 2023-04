Frau Gause, warum ziehen manche Menschen das Drama an?

von Tina Pokern Während die einen ein ausgeglichenes, unaufgeregtes Leben führen, erleben andere beinahe täglich einen emotionalen Supergau. Psychologin Alina Gause erklärt, warum manche ein Abo aufs Drama haben und das sogar glücklich machen kann.

Manche Menschen führen ihr Leben wie eine Realität gewordene Vorabendsoap. Sie ziehen das emotionale Drama förmlich an. Warum ist das so?

Alina Gause: Menschen unterscheiden sich darin, wie sie auf die Welt reagieren. Manche haben einfach einen höheren emotionalen Ausschlag. Und dann gibt es Unterschiede im Umgang mit dieser Emotionalität. Manche empfinden stark, drücken diese Gefühle aber gar nicht so aus. Andere wiederum lassen ihren Emotionen freien Lauf. Das wirkt dann schnell "dramatisch".