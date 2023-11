Plastikfreie Produkte gewinnen nicht nur in der Lebensmittelindustrie an Bedeutung, sondern auch im Kosmetikbereich. Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Artikeln wächst. Ein Anbieter für nachhaltiges Duschgeld und Shampoo heißt Duschbrocken. Der stern zeigt, was es damit auf sich hat.

In einer Welt, die sich zunehmend den Herausforderungen des Umweltschutzes stellt, gewinnen nachhaltige Alternativen im Alltag immer mehr an Bedeutung. Ein Bereich, der sehr von Plastikdominanz geprägt wird, ist die Dusche. Zwei deutsche Unternehmer nehmen es mit den Duschgelen und Shampoos, die in Plastik gehüllt sind, auf und wollen mit ihren sogenannten Duschbrocken umweltfreundliches Duschen durchsetzen. In diesem Artikel erfahren Sie, was Duschbrocken ausmachen und woher die Idee kommt.

Duschbrocken: Was das ist

Duschbrocken sind feste, komprimierte Duschprodukte, die ohne Verpackung auskommen und somit eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Flüssigduschgels in Plastikflaschen darstellen. Die Idee stammt aus der Schmiede von Johannes Lutz und Christoph Lung aus Stuttgart. Für diesen Einfall mussten die beiden weite Wege zurücklegen.

Lutz und Lung lernten sich während ihrer einjährigen Weltreise im Jahr 2017 in Myanmar kennen. Die zwei Abenteurer reisten dann gemeinsam nach Mexiko und Kolumbien. Als sie am Ende ihres Trips durch den Amazonas-Regenwald gingen, stellten die Backpacker sich eine Frage, die zur Idee führte: Shampoo und Duschgel in flüssiger Form und Plastikverpackung nerven sowohl Reisende als auch die Umwelt – warum gibt es dafür also noch keine gute Lösung? Getrieben von ihrem Ehrgeiz und ohne Vorkenntnisse in Chemie entschieden sich die beiden, ein eigenes Rezept für feste Duschprodukte zu entwickeln.

So entstand die Idee zu Duschbrocken

Ein halbes Jahr lang tüftelten sie an den sogenannten Duschbrocken, bis sie Mitte 2018 ihre Idee als Crowdfunding-Kampagne auf Startnext vorstellten. Das Interesse war groß: Innerhalb einer Stunde erreichten sie ihr Finanzierungsziel, knapp 2000 Menschen spendeten rund 50.000 Euro. Das Ergebnis machte ihre Crowdfunding-Kampagne zu einer der erfolgreichsten auf Startnext im Jahr 2018. Zwei Jahre später überzeugten die zwei Erfinder bei "Die Höhle der Löwen". Investor Ralf Dümmel, der Wunschlöwe der beiden Stuttgarter, bot 250.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile – Lutz und Lung schlugen zu. Seitdem sind sie erfolgreich mit ihrem Produkt auf dem Markt.

Affiliate Link Duschbrocken: Festes Shampoo und Duschgel in einem Jetzt shoppen 25,99 €

Der Hauptvorteil von Duschbrocken liegt in der Umweltfreundlichkeit. Indem das Unternehmen auf Plastikverpackungen verzichtet, reduziert es Müllberge. Die meisten herkömmlichen Duschgels werden in Einwegplastikflaschen verkauft, die oft nur einmal verwendet und dann entsorgt werden. Duschbrocken hingegen kommen ohne Verpackung aus und minimieren somit den ökologischen Fußabdruck. Außerdem versprechen Duschbrocken eine lange Haltbarkeit. Der 100-Gramm-Brocken soll für zwei Monate reichen.

Affiliate Link Duschbrocken | nachhaltig, vegan und plastikfrei | 100g Jetzt shoppen 10,99 €

Nach Kritik: Inhaltsstoffe getauscht

Der Trend zu nachhaltigen Produkten gewinnt weltweit an Fahrt und Duschbrocken sind ein Beispiel dafür, wie nachhaltige Entscheidungen in den Alltag integriert werden können. Zunächst gab es jedoch Kritik am Produkt. In einem Öko-Test von 2021 schnitten zwei feste Duschgels mit "befriedigend" ab, und eines fiel sogar mit "ungenügend" durch den Test. Besorgniserregend war dabei der Nachweis von halogenorganischen Verbindungen, von denen einige als allergieauslösend und sogar krebserregend gelten. Laut Hersteller sei das Urteil von Öko-Test sehr ernst genommen worden und die Inhaltsstoffe mittlerweile ausgetauscht. Inzwischen gibt es nicht nur Duschgels und Shampoos von Duschbrocken, sondern auch Deos und Zahnpasten.

Ein weiterer bekannter Anbieter

Eine bekannte Alternative zu Duschbrocken sind die festen Shampoos und Duschgels von Foamie. Die Marke wurde ebenfalls mit dem Ziel gegründet, den Verbrauch von Plastikverpackungen zu reduzieren und gleichzeitig hochwertige Pflegeprodukte anzubieten. Das Unternehmen setzt dabei auf festes Shampoo und Duschgel in Form von handlichen, leicht schäumenden Riegeln.

Die Produkte sind nicht nur frei von Plastikverpackungen, sondern auch von Parabenen, Silikonen, Sulfaten und Mikroplastik. Die festen Pflegeprodukte sind in recycelbarem Karton verpackt und enthalten ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen aktiv für Umweltschutzprojekte und ist bestrebt, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.

Tipp: Mit einem Otto-Gutschein können Sie bei Ihrem Einkauf sparen.

Quellen: "Duschbrocken", "Öko-Test"

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.