Kinder spielerisch ans Zähneputzen heranführen und sie täglich zur Zahnpflege motivieren: Das ist die Idee der Playbrush Smart Sonic. Geht diese Taktik auf? Die Schallzahnbürste im stern-Praxistest.

Diese Zahnbürste verspricht schon den Kleinsten Spaß beim Zähneputzen – und sieht auch tatsächlich sehr danach aus: Die Playbrush Smart Sonic ist eine elektrische Schallzahnbürste für Kinder ab drei Jahren. Besonders empfohlen wird sie allerdings erst ab einem Alter von sechs Jahren. Getestet habe ich sie mit meinem viereinhalbjährigen Sohn.

Überblick

Modell: Playbrush Smart Sonic

Erhältliche Farben: blau und rosa

Preis: ca. 30 Euro

Lieferumfang: Playbrush Smart Sonic, 1 Bürstenkopf, Ladestation, Zugang zu 4 Gratis-Spielen (Playbrush-Kids App)

Altersempfehlung: Kinder ab 3 Jahren (Besondere Empfehlung: ab 6 Jahren)

Der erste Eindruck

Optisch fällt auf den ersten Blick auf: Der Bürstenkopf ist größer als bei anderen elektrischen Kinderzahnbürsten. Das Design ist insgesamt sehr ansprechend: farbenfroh, aber immer noch übersichtlich, sodass mein Sohn direkt wusste, wie er die Zahnbürste bedienen muss: Knopf drücken und los geht’s. Das Laden funktioniert wie üblich über ein Ladegerät, auf das die Playbrush gesteckt werden muss. Die erste Nutzung ist selbsterklärend. Die elektrische Zahnbürste für Kinder liegt auch durch die kleinen Noppen an der Halterung gut in der Hand und kann von meinem Vierjährigen problemlos genutzt werden. Trotz des vergleichsweise größeren Bürstenkopfes kommt er an alle Zähne. Der Bürstenkopf ist weich und damit nicht unangenehm beim Putzen.

Die Handhabung

Wer will, kann die Schallzahnbürste auspacken, laden und dann direkt mit seinem Kind losputzen. Das Besondere an der Zahnbürste ist aber, was ihr Name bereits verrät: der spielerische Aspekt. Um diesen nutzen zu können, kommt man um die Playbrush Kids App nicht herum. Die ist kompatibel mit iOS und Android. Dafür müssen Eltern auf dem Tablet oder Smartphone nach der Playbrush Kids App suchen, sie (zunächst kostenlos) downloaden und die Schallzahnbürste via Bluetooth verbinden. Dafür ist im Grunde keine Anleitung notwendig. Auch dieser Schritt hat problemlos funktioniert und man wird in der App gut angeleitet, um die elektrische Zahnbürste für Kinder mit der App zu verbinden. Man hat Zugang zu vier interaktiven Zahnputz-Spielen sowie dem Zahnputz-Coach. Ein optionales Abo-Upgrade zu weiteren Features ist in der App gegen Aufpreis erhältlich.

Für meinen Sohn wird derzeit leider nur ein Spiel gratis angeboten, das zu seinem Alter passt: "Utoothia Paint", bei dem ein Bild nur ausgemalt wird, wenn mit der Zahnbürste auch wirklich alle Zähne gründlich geputzt wurden. Dafür mussten wir eine Extra-App laden, was die Sache etwas umständlich macht, weil man zwischen den Apps hin und her wechseln muss. Zudem hakte es bei unserem Test manchmal, und egal, wie gründlich mein Sohn unter meiner Aufsicht putzte, kam es vor, dass das Bild nicht vollständig ausgemalt wurde.

Abgesehen davon ist die Handhabung der Zahnbürste mit App aber einfach und macht Spaß. Man kann genau nachverfolgen, wo gerade geputzt wird und wo noch Übungsbedarf besteht. Bei Bedarf kann man sich (gegen geringe Gebühren) neue Spiele herunterladen und ausprobieren, sodass keine Langeweile entsteht. Zudem ist die Playbrush Smart Sonic mit zwei Putz-Modi ausgestattet, die via App steuerbar sind und mit deren Hilfe die Pflegeleistung an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden kann. Ein Drucksensor sowie Auswertungen zur Putzleistung (Genauigkeit, Zeit, Regelmäßigkeit) via App helfen außerdem dabei, die tägliche Mundhygiene zu optimieren.

Unser Fazit

Die Playbrush Smart Sonic hält, was sie verspricht: Sie bringt Spaß beim Zähneputzen und sorgte bei meinem Sohn dafür, dass er gründlicher und länger putzte und er morgens und abends mit Freude ins Bad ging. Das Spielen ermunterte ihn dazu, wirklich überall zu putzen und nichts zu vergessen. Die Handhabung ist einfach und die Spiele sind leicht zu verstehen. Dass es ab und zu beim Spiel hakt, hat meinem Sohn nicht weiter gestört. Und die Infos zum Zeitverlauf und dem Putzergebnis sind tatsächlich hilfreich. Allein könnte mein Sohn die elektrische Zahnbürste für Kinder inklusive App allerdings noch nicht nutzen, da er beim Spielen ab und zu noch ein wenig Hilfe brauchte. Daher ist die Empfehlung ab sechs Jahren für uns verständlich. Die Auswahl an Gratis-Spielen für Kinder in seinem Alter ist etwas dürftig. Wir werden die Playbrush Smart Sonic aber definitiv weiter nutzen – sicherlich klappt es dann bald auch bei meinem Sohn ganz allein und mit noch mehr Spiel-Auswahl. Und dass das Zähneputzen so problemlos funktioniert, erleichtert den Alltag tatsächlich.

