Einen Apfel pro Tag zu verzehren, gilt als Gesundheitselixier. Ob das englische Sprichwort "An apple a day keeps the doctor away" stimmt, das beschäftigte bereits Forschende in den USA

"An apple a day keeps the doctor away": Was ist dran an dem Sprichwort, dass Äpfel uns gesund halten?

von Annette Kerckhoff Wer einen Apfel am Tag isst, muss nicht so oft zum Arzt, sagt ein altes englisches Sprichwort. Stimmt das? Was die Forschung darüber weiß.

Der Ausspruch "an apple a day keeps the doctor away" (Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern) stammt nicht von einem Arzt, sondern aus dem 1913 von Elizabeth Mary Wright veröffentlichten Buch "Rustic Speech and Folklore". Die Autorin sammelte darin Namen, Aussprüche und Sprichworte unterschiedlicher Dialekte, so auch zu Hausmitteln. Der englische Reim, den es in ganz ähnlicher Weise auch für Zwiebeln gibt, zeigt damit weniger eine medizinische Empfehlung, sondern einen verbreiteten Brauch. Noch präziser geht ein anderer Spruch auf die Uhrzeit des Apfelgenusses ein: "Ait a happle avore gwain to bed, an' you'll make the doctor beg his bread" – sinngemäß übersetzt: Ein Apfel vor dem Schlafengehen, und der Doktor wird um sein Brot betteln müssen.