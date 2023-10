von Eugen Epp Für Menschen, die an chronischen Hautkrankheiten leiden, ist der Juckreiz oft unerträglich. Die Erfindung einer Design-Studentin aus Wales half zuerst ihrem Bruder und soll nun auch vielen anderen Menschen Linderung verschaffen.

Aus der eigenen Familie wusste Lauren Bell, wie quälend chronische Hautkrankheiten sind. Ihr Bruder Rhys leidet seit seinem dritten Lebensjahr an Dermatitis, einer chronischen entzündlichen Hauterkrankung, die auch als Ekzem bekannt ist. Dabei entzünden sich die oberen Hautschichten und die Betroffenen leiden unter starkem Juckreiz.

Lauren Bell suchte nach einer Möglichkeit, ihrem Bruder zu helfen – und fand sie durch ihr Studium. Die Waliserin studierte Design an der Universität und entwickelte für ihr Abschlussprojekt ein Gerät, das Dermatitis-Betroffenen Linderung verschaffen soll. Es handelt sich um einen sternförmigen Gegenstand mit Noppen, die der Form von Fingernägeln nachempfunden sind. Fährt man sich damit über die entzündeten Stellen, soll sowohl die Form als auch der kühlende Effekt des Mealls den Juckreiz lindern.

Ekzem: Kratzen verschlimmert die chronische Hautkrankheit

"Jeder mit Ekzemen oder Schuppenflechte weiß, dass es wirklich schwierig ist, sich nicht zu kratzen, wenn man an einer Hautkrankheit leidet", sagte Lauren Bell BBC Radio Wales. Das Aufkratzen der Haut kann zu Infektionen führen und die Erkrankung noch verschlimmern. Ihr Bruder habe zeitweise ausgesehen, als leide er an schweren Verbrennungen. Als Kind hätten ihre Eltern ihm die Hände festbinden müssen, damit er sich nicht kratzte. Seine Erkrankung war so heftig, dass er nach eigenen Angaben anderthalb Jahre lang nicht arbeiten konnte und sogar ein Jahr lang nicht das Haus verließ.

"Es fühlte sich an, als würde ich sterben. Als würde man rund um die Uhr brennen oder Messerstiche am ganzen Körper bekommen", schildert Rhys Bell seine Tortur. Mindestens alle drei Tage musste er zu Steroid-Cremes greifen, die oft zur Behandlung von Ekzemen eingesetzt werden. Das Gerät, das seine Schwester designte, habe ihm dabei geholfen, den Juckreiz besser unter Kontrolle zu bekommen.

Gerät soll Juckreiz lindern

"Ich wollte etwas entwickeln, das ihm die Erleichterung verschafft, ohne Schaden anzurichten", erklärt Lauren, die selbst in ihrer Kindheit an der Krankheit litt. Also entwickelte sie den "Cooling Scratch Star", der das Kratzen simulieren soll. Mittlerweile wird ihre Erfindung auch serienmäßig produziert und verkauft. Laut Hersteller soll das Gerät im Kühlschrank gelagert werden, das kühle Gefühl auf der Haut soll dann "den Juckreiz auf natürliche Art und Weise verschwinden lassen".

