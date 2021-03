Die Europäische Arzneimittelbehörde sieht den Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca als sicher an. Die EMA sei weiterhin der Ansicht, dass die Vorteile des Vakzins die Risiken überwögen, teilte die EU -Behörde am Donnerstag mit. "Die Impfung ist sicher und wirksam", sagte EMA-Chefin Emer Cooke am Donnerstag. Ein Ausschuss der EMA empfehle aber, ein höheres Bewusstsein für Risiken zu schaffen und dass diese im Beipackzettel der Impfung berücksichtigt werden. Die EMA hatte eine Überprüfung eingeleitet, nachdem Fälle von seltenen Thrombosen nach der Impfung zu einem Impfstopp in mehr als einem Dutzend Ländern, darunter auch Deutschland, geführt hatten.