Sehen Sie im Video: Arzt teilt emotionale Schimpftirade und rechnet mit Impfgegnern ab.













Dr. Eric Burnett ist ein Star auf der Videosharing-Plattform TikTok. Der New Yorker Arzt postet regelmäßig medizinische Videos und räumt mit Vorurteilen, falschen Fakten und der Desinformation selbsternannter medizinischer Experten auf.

Zuletzt richtete er sich vor allem an die Covid19-Impfgegner. Auf TikTok wird der Mediziner daher häufig von Verschwörungstheoretikern angegriffen, die an der Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe oder dem Coronavirus an sich zweifeln. Kurios, einige Kritiker stellen sogar Burnetts medizinische Autorität in Frage und behaupten selber mehr medizinisches Wissen durch Social Media erlangt zu haben als der Arzt in seinem Studium und seiner jahrelangen Berufserfahrung – zu viel für den Mediziner.

Dr. Burnett entschloss sich insbesondere auf eine Person zu antworten. Die hatte behauptet, beim Thema Covid-19-Impfung eine größere Autorität zu sein als der Arzt:

„Nun, Karen, ich hasse es, Ihnen widersprechen zu müssen. Die letzten zehn Jahre meines Lebens habe ich dem Studium der Medizin und Wissenschaft gewidmet. Ich bin es leid, so zu tun, als ob die Meinungen aller über den Impfstoff und die Pandemie gleichermaßen gültig wären, weil sie es nicht sind. "

Er erklärt, dass seine Meinungen auf „doppelblinden, placebokontrollierten Studien“ basieren, die in „von Experten begutachteten medizinischen Fachzeitschriften“ veröffentlicht wurden, und diese nicht mit denen in sozialen Medien zu vergleichen sind.

„Ihre Meinung basiert auf einem QAnon-Verschwörungsmeme, das von Ihrem wissenschaftlich ungebildeten Cousin vierten Grades geteilt wurde, das zweimal entfernt wurde. Es besagt, dass der Impfstoff Sie in ein Auberginen-Parmesan-Sandwich verwandeln wird.

Ihre Unfähigkeit, etwas Neues über die Welt um Sie herum zu lernen, ist kein Ehrenzeichen oder etwas, auf das Sie stolz sein können. Es ist peinlich."

Eric Burnetts witziges Wutposting wurde viele tausendmal von seinen Followern geliked. Ein Benutzer kommentierte: "Er seziert sie wie einen Frosch in der Mittelschule."

Im Netz erreichen die Fehlinformationen von Impfgegnern Millionen von Menschen. Die sozialen Netzwerke wurden für ihre Rolle in der Verbreitung falscher Informationen kritisiert. Denn wie Burnett betont, sind die Leute, die versuchen, uns über Impfungen aufzuklären – wie die Verschwörungstheoretiker von QAnon – nicht immer die qualifiziertesten.

