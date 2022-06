von Nicole Simon Millionen Frauen in Deutschland leiden an der Unterleibs-Erkrankung Endometriose. Doch bis zu einer Diagnose vergehen oft Jahre, in denen sie nicht ernst genommen werden.

Allein war Janice Owen-Aghedo schon lange nicht mehr. Wo sie ist, da ist auch Hildegard. Auch jetzt, in einem Café in Mülheim, lässt Hildegard die Studentin nicht in Ruhe. Ihre "nervige Reisebegleiterin" nennt Owen-Aghedo sie. Dabei ist sie mehr als das. Hildegard ist brutal. An den meisten Tagen fügt sie Owen-Aghedo heftige Schmerzen zu, manchmal so schlimme, dass sie den Kopf gegen die Wand schlagen möchte oder wie besinnungslos im Badezimmer liegt. Hildegard, so hat sie ihre Krankheit genannt. Der Fachname der chronischen Krankheit lautet Endometriose. Sie lässt gutartiges Gewebe an diversen Stellen in ihrem Bauch wachsen; es ähnelt jenem Gewebe, das die Gebärmutter auskleidet.

Schmerzhafte Wucherungen: Die chronische Erkrankung Endometriose lässt Gewebe, das dem der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, im Bauchraum wachsen. Die entzündlichen Veränderungen sorgen oft für starke, teils wehenartige Schmerzen.