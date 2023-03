Aufmerksamkeit schaffen, aufklären und informieren – das ist das Ziel des Endometriose-Awareness-Monats, der jedes Jahr im März stattfindet. Über einen Zeitraum von vier Wochen machen Betroffene auf das Leiden aufmerksam. Denn obwohl Endometriose recht häufig ist und schätzungsweise eine von zehn Frauen betrifft, gibt es immer noch Menschen, die noch nie von dem Leiden gehört haben. Bis zur Diagnose und einer adäquaten Behandlung vergehen nicht selten mehrere Jahre.

Aufklären und die Krankheit sichtbarer machen, das will ich auch die Münchener Fotografin Jasmin Breidenbach. Für das Fotoprojekt "Endometriose – Das Chamäleon in meinem Bauch" porträtierte sie 15 Frauen mit Endometriose. "Betroffene ertragen häufig starke Schmerzen, ungewollte Kinderlosigkeit, Erschöpfung und einige weitere Symptome", sagt Breidenbach. "Sie sehen sich damit konfrontiert, dass ihre Beschwerden von den Menschen um sie herum nicht ernst genommen werden, weil sie äußerlich nicht sichtbar sind." Breidenbach, 33, ist selbst an Endometriose erkrankt. Mit den Fotos will sie Betroffenen die Möglichkeit geben, die Krankheit, die sich oft im Verborgenen abspielt, äußerlich sichtbar zu machen und so für mehr Verständnis werben. Die Bildideen entwickelte die Fotografin im Gespräch mit den Frauen. Die Aufnahmen spiegeln die persönliche Krankheitsgeschichte, Emotionen oder konkrete Erlebnisse wider.

Das Bild zeigt Hannah (Name geändert). Sie hatte erst kurz vor dem Fotoshooting die Diagnose erhalten. "Sie fühlte sich durch die Erkrankung übermannt und verloren", berichtet Breidenbach. "Als ob sie die Leichtigkeit des Lebens nicht mehr spüren könnte."

