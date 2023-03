Fünf Mythen über Endometriose – und was davon wirklich stimmt

von Ilona Kriesl Menschen mit Endometriose leiden während der Menstruation oft unter stärksten Schmerzen. Schuld ist verirrtes Gewebe, das dem der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Nach wie vor ist das Unwissen über die Krankheit groß.

Schätzungsweise 190 Millionen Menschen weltweit sind an Endometriose erkrankt – ein Leiden, bei dem sogenannte Endometrioseherde im Bauchraum wachsen und bleibende Schäden an Organen wie Darm oder Eileitern zur Folge haben können. Obwohl Endometriose recht häufig ist, ist das Unwissen über die Krankheit groß. Nach wie vor gibt es Menschen, die noch nie von dem Leiden gehört haben oder mit dem Begriff nichts anfangen können. Betroffene stoßen deshalb immer wieder auf Unverständnis – in ihrem Umfeld, aber teils auch bei medizinischem Personal.

Anlässlich des Endometriose-Awareness-Monats März haben wir fünf häufige Behauptungen über die Krankheit auf den Prüfstand gestellt: Welche davon stimmen, welche nicht?