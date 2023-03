Wie Irina Ruoff, geht es vielen Frauen, die von Endometriose betroffen sind. Trotzdem ist die Erkrankung bei Frauen immer noch recht unbekannt und es fehlt an Aufklärung, Therapien und Grundlagenforschung

Einmal im Monat wüten Krämpfe in ihrem Unterleib. Dann begreift Irina: Das ist nicht normal

von Katrin Groth Als würde ihr jemand die Gedärme mit bloßen Händen aus dem Unterleib reißen – so fühlen sich die Endometriose-Schmerzen für Irina Ruoff an. Dann begreift sie: Extreme Regelschmerzen sind nicht normal.

Dieser Text erschien zuerst am 28. Januar 2023.

Plötzlich ein Krampf. Sie verlangsamt ihre Schritte. Es ist, als hätte man Seile an ihre Gedärme geknotet und würde ruckartig daran ziehen. So erinnert sich Irina Ruoff später. Mit aller Macht stemmt sie sich gegen die Krämpfe, die in ihrem Unterleib wüten. Nur irgendwie klarkommen, denkt sie.

In 20 Minuten soll sie am Parkplatz sein, wo ihre Mitfahrgelegenheit wartet. Doch der Schmerz ist stark. Sie will nachgeben, sitzen, liegen. Ein älteres Paar kommt ihr entgegen. Die lass ich noch vorbei, beschließt sie. Dann leg ich mich hin. Zwei Schmerztabletten hat sie da schon intus.