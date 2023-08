Ergonomische Möbel fürs heimische Büro: Das Dream-Team im Test

von Ellen Ivits Mit dem Modell Q8 ist dem Hersteller FlexiSpot wieder ein kleines Schmuckstück für das heimische Büro gelungen. Zusammen mit dem ergonomischen Bürostuhl aus den gleichen Haus ist der höhenverstellbar Tisch ein perfektes Duo, das durch Design und Funktionalität überzeugt.

Elegantes Design, durchdachte Details und konsequente Funktionalität – das sind die Eigenschaften, auf die der Hersteller FelxiSpot bei seinen Büromöbeln setzt. Das US-Unternehmen hat die Veränderungen in der Arbeitswelt frühzeitig erkannt und ist schnell mit passenden Innovationen in einen wachsenden Markt vorgeprescht.

Insbesondere hat sich der Hersteller bei höhenverstellbaren Schreibtischen bewährt. Im Sortiment finden sich sowohl einfache, sehr schlanke Modelle als auch massive Tischender Königsklasse. Wir haben das neuste Modell für Sie getestet: das Q8.

Und weil man sich selbst beim schönsten höhenverstellbaren Tisch mal setzen muss, gibt es den passen Bürostuhl gleich mit im Test.

Lieferung und Aufbau

Geliefert wird der Tisch von FlexiSpot in zwei großen Paketen. Der erste enthält das mechanische Gestell, der zweite die Tischplatte. Beide haben ein stolzes Gewicht vorzuweisen: einzeln 34 und 24 Kilogramm.

Das Gestell ist aus schwerem Metall gefertigt und kann in Weiß oder Schwarz erworben werden. Die Tischplatte gibt es nur in einer Variante: Bambus. Die Maße sind hier 140 Zentimeter in der Länge und 70 Zentimeter in der Breite.

Die Verpackung ist sehr hochwertig und professionell. Die einzelnen Bauelement sind wie im Tetris-Spiel in den Kartons untergebracht.

Die Basisstruktur des Q8 besteht aus massivem Karbonstahl, was das hohe Gewicht erklärt. Insgesamt wiegt das Modell 58 Kilogramm. Für den Aufbau ist daher eine gewisse Kraft erforderlich, um die schweren Elemente handhaben zu können. Doch der Tisch ist im Nu zusammengebaut. Der Clou: Die Tischplatte ist bereits fertig montiert, samt Schublade.

Man braucht also nur noch die Beine und die Standfüße mit den mitgelieferten Schrauben zu montieren und voilá: Das neue Schmuckstück steht.

Details des Q8

Und der Tisch ist wirklich für jeden Raum ein Schmuckstück: elegant, leicht und edel. Dennoch ist er sehr stabil. 100 Kilogramm Traglast hält der Tisch aus. Zwei leise Motoren bringen den Tisch auf die notwendige Höhe. Die Bandbreite liegt hier zwischen 60 und 124 Zentimetern.

Vier Höheneinstellungen lassen sich abspeichern und auf Knopfdruck wiederherstellen. Das Modell verfügt über eine Antikollisionsfunktion. Sollte auf dem Weg nach unten etwas im Weg stehen, stoppen die Motoren.

Die Tischplatte aus Bambus strahlt Wärme aus. Das natürliche Material zeigt eine schöne Maserung. Wasserdicht, mottenfest, unempfindlich gegenüber Kratzern: Das Material ist besonders pflegeleicht, und dazu auch noch umweltfreundlich.

Die Highlights

Zu den besonderen Highlights zählt definitiv die kabellose Ladefunktion. Einfach das Smartphone, Tablet oder Kopfhörer auf die Tischplatte legen – und schon werden sie geladen.

Und wenn doch ein Kabel notwendig wird, ist der Tisch mit jeweils einem USB-Anschluss des Typs A und Typs C ausgestattet. Beide Anschlüsse befinden sich vorne am Bedienelement.

Bürostuhl BS13

Mit dem Bürostuhl BS13 liefert FlexiSpot auch gleich den perfekten Begleiter zu seinen Schreibtischen. Das Modell ist eine eigene Besprechung wert und überzeugt im Test durch sein besonderes Design und ergonomische Funktionalität.

Das Design wurde in den angesehenen Fuseproject Studios in den USA entworfen. Inspiriert wurde es von den geometrischen Elementen der Welt des Weltraums. Das Stickgewebe der Rückenlehne und des Sitzes zeigen ein geschichtetes Dreiecksmuster. Das Modell gewann bereits mehrere Design-Preise. Wir sagen: zurecht. Besonders in der Farbvariante Grau fügt sich der Stuhl unauffällig in die Heimeinrichtung ein, ohne lauthals "Bürostuhl" zu schreien.

Das atmungsaktive 3D-Gewebe ist speziell für die Sitze entwickelt worden. Die gute Luftdurchlässigkeit sorgt dafür, dass man auch nach längerem Sitzen nicht ins Schwitzen kommt.

Der Stuhl verfügt über ein deutsches BOCK Kabelsteuerungs-Chassis, das gerne in deutschen Luxusautos verwendet wird. Es ist einfach und sicher zu bedienen. Die richtige Lendenwirbelstütze trägt dazu bei, Beschwerden durch langes Sitzen zu minimieren.

Fazit

Das Q8 und der Bürostuhl BS13 sind das perfekte Duo für alle, die Wert auf Design, Qualität und gleichzeitig Funktionalität legen. Der Originalpreis für den Tisch liegt bei knapp 700 Euro, der Stuhl kostet momentan knapp 500 Euro. Zugegen: Das sind keine Schnäppchen, aber jeden Cent wert. FlexiSpot bietet zudem öfters gute Rabattaktionen an. Vorbeischauen lohnt sich also. Zudem bietet der Hersteller auf beide Produkte eine zehnjährige Garantie. Eine Investion, die sich auszahlen wird.

Günstigere Alternativen

Wer allerdings keinen Tisch auf Jahre hinaus braucht, für ihn gibt es auch günstigere Alternativen. Der höhenverstellbare Schreibtisch von DCHouse bietet ein sehr ähnliches schlichtes Design und kostet knapp 260 Euro. Dafür gilt die Garantie auf das gesamte Produkt nur sechs Monate. Der Motor soll aber innerhalb von drei Jahren ausgetauscht werden können, der Rahmen innerhalb von 5 Jahren.

Eine ganz ähnliche Alternative des Herstellers Fezibo liegt preislich zwischen den beiden vorgestellten Modellen. Auch bei diesem Modell ist ein Anti-Kollisionssystem eingebaut. Die maximale Traglast liegt bei 68 Kilogram. Zudem ist der Tisch dank Lenkrollen mobil. Zwei kleine Schubladen über der Tischoberfläche bieten Stauplatz. Der Originalpreis liegt bei rund 290 Euro.

