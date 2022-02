Andere verzichten im Januar auf Fleisch – ein Amerikaner verzichtet auf alles andere und ernährt sich nur noch von rohem Fisch und Fleisch. Kann das gesund sein?

Der Januar war für viele Menschen ein "Veganuary" – seit einigen Jahren versuchen sich alle, die sich bisher nicht gänzlich zum Veganismus bekennen konnten, am Anfang eines neuen Jahres zumindest vier Wochen lang an einer Ernährung ohne Tierprodukte. Das ist gut für die Umwelt, soll gut für die Gesundheit sein und ist definitiv gut für's Gewissen. Ein Mann aus den USA hat diesen Trend allerdings umgekehrt – er ernährt sich seit November eigenen Angaben zufolge ausschließlich von rohem Fleisch.

Der Amerikaner, der seinen Namen nicht preisgibt und sich auf Instagram bloß "rawmeatexperiment" ("Rohes-Fleisch-Experiment") nennt, habe stets "normal" gegessen, inklusive verarbeiteter Lebensmittel, sagt er. Doch gut und fit habe er sich nicht gefühlt. Daraufhin wurde er Veganer, ernährte sich zehn Jahre lang komplett fleischlos. Das sei besser gewesen, doch schließlich entschied er, dass auch der Veganismus nicht das Beste für seinen Körper sei. Der Instagrammer gab an, in dieser Zeit sei ihm gelegentlich von Kohlenhydraten schwindlig geworden. Erneut krempelte er seine Ernährung komplett um.

Paleo-Diät im Selbstversuch: Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch

Er habe sich gefragt, berichtet der Mann, wieso der Mensch das einzige Lebewesen sei, das seine Nahrung kochen muss, bevor es sie isst. Er wollte versuchen, sich so zu ernähren, wie es Urmenschen vor Entdeckung des Feuers taten – von rohem Fleisch und rohen Eiern. Außerdem trinkt er Wasser und unbehandelte Milch, was allerdings für die echten Urmenschen ein No-Go gewesen wäre, da ihnen noch das Gen fehlte, mit dem der Körper Laktose verarbeiten kann. In die Bio seines Instagram-Accounts schrieb der Mann sarkastisch: "Ich esse jeden Tag rohes Fleisch von 'Whole Foods', bis ich an den Bakterien sterbe".

"Whole Foods" ist eine amerikanische Bio-Supermarkt-Kette. Immerhin legt der Fleischliebhaber also Wert auf Bio-Qualität. Auch auf "Abwechslung" achtet er, indem er Hackfleisch, Leber, Lammhoden, Fisch und Steak miteinander abwechselt, um zumindest ein paar verschiedene Nährstoffe aufzunehmen. Dazu Shakes aus unzähligen rohen Eiern. Auf seinem Kanal teilt er Fotos und Videos davon, wie er das rohe Fleisch verspeist. Nicht immer sieht er dabei wirklich angetan aus.

Gesunde Ernährung? Paleo-Diät kann Krankheiten verursachen

Angeblich fühle er sich seit Beginn seiner extremen Paleo-Diät aber besser denn je und sei stets satt, so der Mann, auch wenn er etwas blass um die Nase aussieht. Auch ist er bisher von jenen Erregern, die häufig auf rohem Fleisch vorkommen (Salmonellen, Würmer, BSE, Parasiten) verschont geblieben. Anfangs habe sein Körper allerdings eine Weile gebraucht, um sich auf diese ungewöhnliche Ernährungsweise einzustellen, das sei hart gewesen.

Kein Wunder: Seit wohl 250.000 Jahren kochen Menschen ihr Essen, seither hat sich der Körper natürlich darauf eingestellt. Das Kochen macht unsere Speisen leichter verdaulich, wir können mehr Nährstoffe daraus aufnehmen und haben mehr Energie übrig, die wir nicht für die Verdauung verbrauchen. Zudem tötet die Hitze beim Kochen eben auch gefährliche Krankheitserreger ab.

Eigentlich hatte der Amerikaner sein Ernährungsexperiment auf 80 Tage angelegt, inzwischen ist er bei Tag 90 angelangt und scheint noch weitermachen zu wollen. Auf Dauer gesund ist seine Diät aber definitiv nicht – und das nicht bloß, weil ihm bestimmte Vitamine fehlen. Dazu kommt das sehr reale Risiko durch Bakterien, die im schlimmsten Fall lebensgefährliche Folgen haben können, und den viel zu hohen Eiweißanteil der Ernährung, die im Körper für zu viel Säure und zu viel Ammoniak sorgen kann. Bleibt zu hoffen, dass der Mann selbst erkennt, wenn sein Körper sich wieder Obst und Gemüse wünscht.

Quellen: Instagram, "O'Connel"