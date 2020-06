Nahrungsergänzungsmittel sind keine Medikamente, sondern Lebensmittel und deshalb werden sie nicht auf ihre Wirksamkeit geprüft. Dennoch gibt es immer wieder Studien, die belegen, dass in bestimmten Lebenssituationen oder bei bestimmter Ernährung eine Unterversorgung an Nährstoffen wahrscheinlich ist. Schwangere oder Veganer sollten penibel darauf achten, alle Nährstoffe zu sich zu nehmen. Welche Nährstoffe Sie in welcher Situation benötigen, verraten wir Ihnen.

Dennoch gilt: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Risikoreich ist ungehemmtes Schlucken von Vitaminen vor allem für werdende Mütter, für Raucher, für Kinder und für Menschen mit bestimmten Erkrankungen. "Schwangere sollten besonders in den ersten Monaten ohne Rücksprache mit dem Arzt keine Vitamin-A-Präparate schlucken. Eine Ergänzung ist eigentlich nur nötig bei Gefahr einer Unterversorgung, etwa bei Veganerinnen", sagt Helmut Erbersdobler, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Vitamin A steht im Verdacht, in hohen Dosen das ungeborene Kind zu schädigen. Daher warnte das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz werdende Mütter schon vor Jahren vor dem Verzehr von Leber, gerade in den kritischen ersten Monaten der Schwangerschaft.