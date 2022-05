In Deutschland wurde der erste Fall einer Infektion mit Affenpocken bestätigt. Das Virus wurde am Donnerstag bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Der Patient habe die charakteristischen Hautveränderungen gezeigt.

In Deutschland ist der erste Fall von Affenpocken bestätigt worden. Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr am Freitag in München mitteilte, wurde das Virus am Donnerstag bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Der Patient habe die charakteristischen Hautveränderungen gezeigt. Seit einigen Tagen wurden in mehreren Staaten in Europa und Nordamerika Fälle identifiziert.

Mehr dazu in Kürze hier beim stern.