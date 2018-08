Warum Autoverkehr?

Ich frage mich, warum die Grünen sich für den Klimaschutz so auf den Autoverkehr eingeschossen haben. Die Pläne bis 2030 nur noch emissionsfreie Autos zuzulassen und gleichzeitig Kohlekraftwerke zu schliessen, führt nur zum Kollaps der Infrastruktur. Warum nicht den hohen Fleischkonsum angehen? Hohe Fleischsteuern, Schlachtfabriken schliessen, etc. Kein Infrastrukturkollaps und gleichzeitig ernähren sich die Leute gesünder. Eigentlich praktisch nur Vorteile. Das scheint mir deutlich vielversprechender und realistischer. Die Grünen versuchen immer das, was nicht geht. Deswegen habe ich die auch noch nie gewählt.