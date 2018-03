Neil Harbisson ist seit seiner Geburt farbenblind, doch 2010 änderte sich sein Leben drastisch. Seitdem kann er durch eine implantierte Antenne Farben wahrnehmen - er ist nun ein Cyborg.

Neongrün, blau, mgenta, rot, frühlingsgrün, orange, violett. Man kann Farben kreieren, die man sonst unmöglich sehen kann. Zum Beispiel Orange-Violett und Grün. Ich definiere mich als Cyborg, weil die Definition eines Menschen nicht mehr zu 100 % zu mir passt. Die Definition des Menschen beinhaltet keine Antenne als Organ oder eine Infrarot- und Ultraviolettwahrnehmung als menschliche Wahrnehmung. Ich fühle ich mich wohl damit, mich als eine Art Trans-Spezies zu identifizieren. Neil Harbisson Künstler und Cyborg. Das ist ein Antennenimplantat. Es erlaubt mir, meine Farbwahrnehmung jenseits des visuellen Spektrums zu erweitern. Die Antenne nimmt die Farbfrequenzen auf und sendet die Schwingung der Farbe in meine Knochen.Ich fühle also die Schwingungen der Farbe und diese Schwingungen werden zu inneren Lauten. Ich kann also verschiedene Noten für verschiedene Farben hören. Ich habe den Spielraum, Farben hinzuzufügen, die unsichtbar sind. Das sind Infrarot- und Ultraviolett-Töne. Es gibt auch eine Internetverbindung, damit ich Farben aus anderen Teilen der Welt erhalten kann. Ich kann mich auch mit Satelliten verbinden, dann nehme ich Farben aus dem Weltraum wahr. Wenn mir mein Freund aus New York Farben aus einem Supermarkt senden möchte, dann kann er mir diese direkt in meinen Kopf senden. Ich kann also hier sein, aber die Farben des Supermarktes in New York wahrnehmen. Ich kann auch Farben empfangen, wenn ich schlafe, sie können mich entweder aufwecken oder sie können meine Träume färben. Das aufregende an der Antenne ist diese existierende Realität, die der Körper nicht wahrnehmen kann. Ich wurde völlig farbenblind geboren, deshalb habe ich noch nie Farben gesehen. Ich war als Kind immer neugierig im Bezug auf Farben. Deshalb habe ich 2003 dieses Projekt mit Adam Montandon begonnen, um ein neues Organ zu erschaffen, das mir erlaubt, Farbe zu fühlen. Ich denke, wir als Spezies sollten uns selbst gestalten, anstatt den Planeten für tausende von Jahren zu entwerfen. Wir haben den Planeten gestaltet, um zu überleben. Wir haben künstliches Licht erschaffen, wir haben Heizungen und Klimaanlagen geschaffen, um die Temperatur der Erde zu ändern oder um Licht in der Dunkelheit zu schaffen. Das ist falsch. Wir sollten nicht den Planeten verändern, um zu überleben. Wir sollten uns verändern, um zu überleben. Ich denke, in 20 Jahren werden viele Menschen so etwas tun und sich als Trans-Spezies definieren. Es wird Leute mit neuen Organen und neuen Sinnen geben. Es wird Leute geben, die auch mit AS verschmolzen sind, nicht KI, sondern AS, das sind künstliche Sinne, diese ermöglichen eine offenbarte Realität. Ich denke, was wir heute als Vielfalt bezeichnen, wird dann viel größersein. Es wird Menschen geben, die sich selbst auf verschiedene Arten definieren. Ich denke, das ist etwas, worauf sich die Gesellschaft einstellen muss. Das was wir jetzt Vielfalt nennen, hat nichts mit Vielfalt zu tun, das werden wir in den nächsten Jahrzehnten sehen. Im Jahr 2010 haben Moon Ribas und ich die Cyborg Foundation gegründet. Das neuste Projekt der Cyborg Foundation ist die Trans-Spezies-Gesellschaft. Das ist ein Verein mit Sitz in Barcelona. Leute können beitreten können und dann erschaffen wir gemeinsam Sinne. Ziel ist es, die Wahrnehmung der Realität jenseits der menschlichen Grenzen zu erweitern und den Menschen zu erlauben, sich als Trans-Spezies auszudrücken. Menschen, die sich möglicherweise nicht zu 100 % als Mensch identifizieren. Wir wollen ihnen eine Stimme geben. Darüber wie sie sich fühlen oder wie sie sich als etwas anderes identifizieren.