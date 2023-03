Nach einer Fehlgeburt ist die Trauer oft kaum in Worte zu fassen. Die Münchener Psychotherapeutin Kathryn Eichhorn forscht zu den psychischen Folgen. Im Interview erklärt sie, was den Verlust so schmerzhaft macht, warum jede Trauer auch individuell ist und wie Freunde, Partner und Angehörige Betroffene am besten unterstützen.