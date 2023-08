Einer neuen Metastudie zufolge hängen die Anzahl der täglich zurückgelegten Schritte und das statistische Sterberisiko eines jeden Menschen stärker zusammen als bisher angenommen.

Einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge wurde ein direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl der täglich absolvierten Schritte und deren Auswirkung auf unsere Gesundheit belegt.

Die in der Fachzeitschrift "European Journal of Preventive Cardiology" veröffentlichte Meta-Studie – eine Studie also, die bereits vorhandene Studien auswertet – analysierte Daten von knapp 230.000 Menschen aus 17 verschiedenen Studien, die in Australien, Japan, Norwegen, Spanien, Großbritannien und den USA durchgeführt wurden.

Zusammenhang von Fitnesswirkung und Risikoverringerung

Alle Studien seien sogenannte Beobachtungsstudien gewesen und konnten daher zumindest einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der täglichen Schritte und der Gesundheit zeigen, nicht jedoch einen ganz direkten Ursache-Wirkung-Zusammenhang, wie der Sender CNN die Ergebnisse beschreibt.

Appnehmen leicht gemacht Personal-Trainer für die Hosentasche? Die 10 besten Fitness-Apps 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Klickt euch durch die Fotostrecke für 10 kostenlose Fitness-Apps, mit denen ihr in Form kommen und fit bleiben könnt. Mehr

Während etwa 4000 Schritte pro Tag mit einer "signifikanten" Verringerung des Risikos eines frühen Todes verbunden gewesen seien, würden die größten Auswirkungen auf das Sterberisiko auftreten, wenn Menschen mehr als 7000 Schritte pro Tag gingen. Der größte Nutzen sei bei circa 20.000 Schritten zu verzeichnen gewesen, fassen die Studienverantwortlichen ihre Resultate zusammen.

Der Datenlage nach waren die gesundheitlichen Vorteile für Männer und Frauen in allen untersuchten Ländern gleich. Während sowohl die Über-60-Jährigen als auch jüngere Menschen gesundheitliche Vorteile bemerkt hätten, sei bei den Älteren "das Ausmaß der Verringerung des Sterberisikos geringer als bei Menschen unter 60 Jahren“ gewesen, sagte Studienautor Dr. Maciej Banach, Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, im Interview mit CNN.

"Unseres Wissens nach ist es die bislang umfangreichste Analyse. Je mehr Schritte Sie gehen, desto besser sind die Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und jede Steigerung der Schrittanzahl um 500 bis 1000 Schritte pro Tag kann mit einer erheblichen Reduzierung ihres (frühzeitigen; Anmerkung der Redaktion) Sterberisikos verbunden sein“, ergänzt er. Alles unter 5000 Schritten am Tag jedoch gelte laut der Studie als "sitzender Lebensstil" und hat mithin nur sehr überschaubare positive Auswirkungen.

Quellen: "European Journal of Preventive Cardiology", CNN