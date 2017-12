Welche Versteuerung für Untervermietung

Ich besitze eine Eigentumswohnung in der ich auch lebe. Ich zahle die Wohnung noch ab. Ich möchte nun ein Zimmer an eine Studentin vermieten. Geplant ist 1 Jahr. Was muss ich dabei steuerlich beachten? Danke und schöne Feiertage!