"Also, ich werde Sie in Vollnarkose versetzen müssen, wie bei einer Blinddarm-OP. Sie werden schlafen und durch den Schlauch atmen, OK?" "Möchten Sie vorher noch mit Ihrer Tochter oder Ihrer Enkelin sprechen?" "Ich rufe sie für Sie an, dann können Sie mit Ihnen am Telefon sprechen." "Guten Tag, ich rufe Sie an, weil ich eine schlechte Nachricht habe: Wir müssen Ihre Mutter intubieren. Möchten Sie ein bisschen mit ihr am Telefon sprechen? Ich reiche ihr den Hörer, ja?" "OK Madame, denken Sie bitte an etwas, was Sie angenehm finden. Woran denken Sie? Ihre Tochter und Ihre Enkelkinder. Sie stehen sich nahe, ja. Das habe ich mir gedacht." "Es kann sein, dass das jetzt einige tage so bleiben muss Madame. " "Atmen Sie bitte stärker, tief und lang. So ist es perfekt. Sehr gut." "Ich injiziere das Narkosemittel. Den Mandrin entfernen. Los, los, den Mandrin entfernen. Ja, ich bin richtig drin. INTENSIVMEDIZINERIN UND ANÄSTHESISTIN CAROLINE TESSE "Man kann die Situation im Moment durchaus als katastrophal bezeichnen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass diese Epidemie so schnell und so intensiv zurückkommt. Im Moment sind wir überfüllt mit schweren Fällen. Die Menschen sind jünger als beim letzten Mal. Und wir können nicht genau sagen, wie lange diese Welle andauern wird. Wird sie zwei, drei Wochen andauern oder zwei, drei Monate?" ANÄSTHESIST ADRYEN BISIAU, KRANKENHAUS CAMBRAI "Dies ist die härteste Welle, die wir bisher in der Region Cambrai erlebt haben. Jeder dritte Patient ist aufrund von COVID im Krankenhaus. Auf der Intensivstation haben wir 22 Patienten, die unsere 22 Betten belegen. Und jeden Tag kommen weitere Patienten mit schweren oder sehr schweren Fällen an." INTENSIVMEDIZINERIN UND ANÄSTHESISTIN CAROLINE TESSE "Was die COVID-19-Epidemie angeht, denke ich, dass es leider zu spät ist. Alle stecken sich gegenseitig an. Ein Lockdown - ich glaube nicht, dass der jetzt noch viel ändern wird. Wir sind bereits überlastet. Ich weiß nicht, wie wir noch überlasteter werden könnten. Dann müssten wir wohl Patienten verlegen, wenn wir sie hier nicht mehr aufnehmen können."

