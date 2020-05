View this post on Instagram

It‘s nearly weekend and we are again ready for a little hair change! How do you like the new color? : : : : : #colorexpert #shancolour #beforeafter #shanrahimkhan #hairstyle #hair #brownhair #instahair #hairstyles #haircolor #wella #wellabewegt #wellapassionistas #haircut #style #hairoftheday #hairideas #hairfashion #hairofinstagram #hairblogger #followme #hairinspo #berlin #healthyhair #hairgoals