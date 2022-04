Mit dem Frühjahrsputz schütteln wir den Muff der Wintermonate ab und bringen unser Zuhause auf Vordermann. Das ist schlecht für Milben und gut für uns. Denn das seelische Wohlbefinden profitiert von der Putzaktion.

Wenn die Tage länger werden und die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, kommt auch der Mensch wieder richtig in Schwung. Das Frühjahr ist die Jahreszeit der Erneuerung. Passend dazu hat sich die Tradition durchgesetzt, dass im Lenz die Wohnung geschrubbt und gewienert, vom Staub der Wintermonate befreit und auf Hochglanz gebracht wird. Das Großreinemachen macht nicht nur optisch etwas hier, es ist auch eine Wohltat für die mentale Gesundheit. Drei Gründe, warum es sich lohnt, den Feudel aus der Ecke zu holen.

Frühjahrsputz vermittelt Gefühl der Kontrolle

"Viele Menschen empfinden das Putzen als sehr befriedigend, aber auch als eine sehr gute Möglichkeit, Stress oder Ängste zu bewältigen", erklärt Dawn Potter, Psychologin in Cleveland der "Vogue". So helfe das Putzen Menschen, die sich mit Problemen konfrontiert sehen, die vielleicht gerade nicht zu lösen seien oder die sie überfordern. Denn durch das Reinemachen und Entrümpeln erlangen sie das Gefühl der Kontrolle zurück.

Stabilität durch Rituale

Rituale im Alltag sind wichtig, sie sorgen für Stabilität und Sicherheit. Das regelmäßige Putzen gehört dazu. "Ein ästhetisch ansprechender Raum, in dem man aufwacht und in den man am Ende des Arbeitstages zurückkehrt, oder, wenn man von zu Hause aus arbeitet, einfach das Gefühl vermittelt, dass der Arbeitstag reibungslos und organisiert abläuft", so Potter.

Beruhigende Wirkung

Putzen kann etwas Meditatives haben. Es hilft, den Kopf freizubekommen, das Grübeln einzustellen. Denn die Konzentration liegt auf dem Staubwischen, Polieren, Schrubben. Zudem kann diese Zeit wunderbar für einen kurzen Digital-Detox genutzt werden. Nach getaner Arbeit ist das Resultat direkt sichtbar und greifbar. Dieser visuelle Effekt könne eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden haben.

Hausputz Hier ist es besonders dreckig: Neun Ecken, die man beim Putzen immer vergisst 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Die Waschmaschine

Haben Sie schon mal gemerkt, dass die Wäsche, wenn sie aus der Waschmaschine kommt, schlecht riecht? Dann ist es Zeit, die Waschmaschine sauber zu machen. Fett und Schmutz lagern sich bei niedrigen, energiesparenden Temperaturen in der Waschmaschine leichter ab. Das fängt an zu riechen. Sowohl die Dichtungen als auch das Waschmittelfach müssen regelmäßig gesäubert werden. Das geht mit Mitteln aus der Drogerie. Umweltfreundlicher ist es mit Hausmitteln. Ein Natronbad hilft das Flusensieb und das Waschmittelfach zu reinigen. Gegen Kalk hilft Zitronensaft. Lassen Sie diesen allerdings nicht zu lange auf den Dichtungen einwirken. Das tut dem Gummi nicht gut. Mehr

"Wenn man einen sauberen und aufgeräumten Raum betritt, kann das belebend und beruhigend wirken, während man sich in einem unaufgeräumten Raum erschöpft und überwältigt fühlt", so Marni Amsellem, Psychologin bei Smart Health Psychology, gegenüber "Vogue". "Wir wissen, dass wir die Dinge in die Hand genommen haben, und fühlen uns dementsprechend besser aufgehoben", erklärt sie.

Quelle: "Vogue"