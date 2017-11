Hassan ist ein Schmetterlingskind. So nennt man Kinder, die an einer Form der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa leiden. Ihre Haut ist so empfindlich wie die eines Schmetterlingsflügels. Durch die Krankheit ist die obere Hautschicht, die Epidermis, nur unzureichend in der darunterliegenden Hautschicht, der Dermis, verankert. Schon ein Händedruck kann dazu führen, dass die Haut Betroffener Blasen wirft und sich ablöst. Massive chronische Wunden sind die Folge. Das schränkt nicht nur die Lebensqualität enorm ein, es führt auch häufig zu Hautkrebs.

Mediziner haben Hassan von seiner lebensbedrohenden erblichen Hautkrankheit geheilt - mithilfe einer Gentherapie. Sie entnahmen dem damals sieben Jahre alten Hassan einige Hautzellen, schleusten im Labor eine gesunde Variante des bei ihm fehlerhaften Gens hinein und vermehrten im Anschluss die Zellen. Schließlich transplantierten sie die nachgezüchtete gesunde Haut auf fast die gesamte Körperfläche des Jungen. Er ist heute, knapp zwei Jahre nach dem Eingriff, weitgehend frei von Beschwerden. Wie gut es ihm geht, kann man in diesem Video sehen.