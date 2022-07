Gesellschaftsspiele sind im Trend. Mit einem schönen Neben­effekt: Spielen macht uns nicht nur klüger, sondern auch fit für die Hürden des Alltags. Von Stéphanie Souron

Wir sind in einem Labor eingeschlossen. Die einzige Chance zu entkommen steckt in einem Kartenstapel. Wir müssen die Rätsel auf den Karten lösen, sonst wird ein verrückter Professor fiese Experimente an uns durchführen. Also stecken wir die Köpfe zusammen. Wäre doch gelacht, wenn wir diesem irren Professor nicht eins auswischen könnten! Schritt für Schritt, Karte für Karte tasten wir uns durch sein Labor. Wir verbinden Punkte und lesen aus einem wirren Gekritzel Zahlen heraus. Wir falten Spielkarten, um an einen wichtigen Code zu kommen. Und wir ordnen Flüssigkeiten akribisch nach Farben und Füllstand, um zu erfahren, wie sich die nächste Tür öffnen lässt. Wir kommen erst wieder in die reale Welt zurück, als der Pizzabote klingelt.