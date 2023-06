von Nicola Kuhrt Sie sollen bei Blähungen und Völlegefühl helfen und den Cholesterinspiegel senken: Nahrungsergänzungsmittel aus Artischocken-Extrakt. Kann das funktionieren?

In der Antike war die Artischocke als Lebensmittel sehr beliebt. Der römische Gelehrte Plinius (1. Jahrh. n. Chr.) erwähnte sie in seiner "Naturalis historia". Unklar ist, ob die Pflanze bereits in der "Materia medica" des griechischen Arztes Dioskonides (auch 1. Jahrh. n. Chr.) vorkommt. Über die Römer gelangte der Korbblütler in die Klostermedizin. Erstmals durch Hieronymus Bock wird um 1539 erklärt, der Sud könne die "verstopfte" Leber und Niere reinigen.