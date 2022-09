Neun von zehn Betroffenen sind Frauen: Was hilft gegen den Ballenzeh?

von Antje Kunstmann Er schmerzt, sieht unschön aus, und kein Schuh passt mehr: Der Ballenzeh, Hallux valgus genannt, ist die häufigste Fehlstellung des Fußes. Neun von zehn Betroffenen sind Frauen. Warum? Und was hilft?

Angelina Jolie hat einen, genau wie Schauspielkollegin Tilda Swinton oder Menschenrechtsanwältin Amal Clooney. Wer an einem Ballenzeh leidet, befindet sich in prominenter Gesellschaft. Allein in Deutschland sind schätzungsweise zehn Millionen Menschen betroffen, Frauen neunmal häufiger als Männer, jenseits der 65 leidet sogar mehr als jede dritte daran.